Свій шанс ми вже втратили, – Довбик про перспективи вийти у плей-офф Євро-2020

Українська збірна продовжує чекати на результати інших команд, які вирішать долю путівки у плей-офф Євро-2020. Нападник Артем Довбик поспілкувався із журналістами на пресконференції.

Не втрачають надію на вихід у плей-офф

24-річний форвард розповів, що усі хлопці пильно стежать за матчами інших збірних. За його словами, свій шанс українці вже втратили. Єдина надія України на вихід в 1/8 фіналу – провали інших національних збірних.

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Цей період очікування та невизначеності – один із найскладніших для українських футболістів, зокрема у психологічному плані. Тренерський штаб не став змінювати тренувальний процес після поразки від Австрії (0:1).

Ми зараз перебуваємо в статусі гравців, які повинні бути готові в будь-який момент вийти на поле й допомогти команді. Тому ми робимо ту ж роботу, що і вся команда, просто чекаємо свого шансу,

– сказав Довбик.

21 червня Артем Довбик святкував своє 24-річчя. На ранковому тренуванні уся команда на словах привітала іменинника. Наступного дня на обіді Артема привітали тортом, як і всіх гравців, у кого був день народження в цей період.

Виступ України у груповому раунді Євро-2020: головне

У першому матчі на чемпіонаті Європи українці зустрілись зі збірної Нідерландів. Підопічним Шевченка вдалось зробити неймовірний камбек із 2:0. Але втримати мирову не вдалось. У підсумку – 3:2 перемога "помаранчевих".

Українська збірна повинна була перемагати аутсайдера групи С Північну Македонію у другому матчі. З поставленим завданням українці впорались, але без нервів не обійшлось. Україна видала класний перший тайм, завершивши його із рахунком 2:0, а то друга 45-хвилинка взагалі не вдалась. Маліновський не забив пенальті, а Бущан одного разу виймав м'яч із сітки володінь. Однак успіх таки святкували українці 2:1.

Поєдинок проти Австрії був вирішальним для команди Шевченка. Мирова дозволяла вийти у плей-офф без жодних проблем. Але гра українців була далекою від ідеальної. Австрійці домінували на полі та логічно завершили матч перемогою 0:1.