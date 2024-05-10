У ці дні в столиці Італії Римі проходять матчі престижного тенісного турніру серед жінок категорії WTA1000. Серед 96-ти учасниць змагання були і п'ять українок, пише 24 Канал.

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Еліна Світоліна (Україна) – Сара Еррані (Італія) 2:0 (6:0, 6:2)

Четверо з них почали свій шлях з другого раунду, тоді як Леся Цуренко вийшла туди після перемоги над Донною Векич у першому колі. Втім у третє коло вдалось пройти лише трьом українкам.

Перша ракетка України Еліна Світоліна із п'ятою ракеткою Італії Сарою Еррані, яка йде на 98 місці в рейтингу WTA. Одеситка була явною фавориткою поєдинку та сповна продемонструвала це на корті.

Матч продовжувався менш ніж півтори години. Перший сет Еліна виграла насухо, а у другому віддала Еррані всього два гейми. У наступному колі Світоліній доведеться зійтись із "нейтральною" росіянкою Анною Калінською.

Даяна Ястремська (Україна) – Лаура Зігемунд (Німеччина) 2:1 (4:6, 7:5, 6:2)

Також у третій раунд пройшла і Даяна Ястремська. Півфіналістка Australian Open билась із третьою ракеткою Німеччини Лаурою Зігемунд та показала характер після невдалого першого сету (4:6).

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У другому сеті одеситка програвала з рахунком 2:5 та була на межі вильоту. Проте Даяна зібралась та виграла п'ять геймів поспіль, а після цього на куражі розгромила Зігемунд в останньому сеті. Наступною суперницею українки може стати друга ракетка світу Аріна Сабалєнка.

Травма Цуренко

Ще двоє українок зійшлися у другому колі одна проти одної – Ангеліна Калініна та Леся Цуренко. Втім зустріч протривала лише два гейми, після чого Цуренко знялась через травму. Тож Калініна без боротьби виходить на восьму ракетку світу Марію Саккарі.

А ось Марта Костюк залишила змагання у першому ж для себе матчі. Жереб підкинув їй важку опонентку у вигляді експершої ракетки світу та чотириразової переможниці турнірів Grand Slam НаомІ Осаки. На жаль, киянка не змогла нав'язати боротьбу японці – 3:6, 2:6