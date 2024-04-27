Він стане рекордним в історії для Ролан Гаррос. Загальна сума призових зросла майже на 8 відсотків у порівнянні з попереднім сезоном.

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Солідні призові

Повідомляється, що призовий фонд сягне показника 53,5 мільйони євро. Найбільшу суму отримають переможці одиночних турнірів – по 2.4 мільйона євро.

Чемпіони жіночого та чоловічого парних розрядів зароблять по 590 тисяч євро, а фіналісти кваліфікації отримають по 41 замість 34 тогорічних тисяч євро.

Призові Ролан Гаррос-2024 для одиночних турнірів

Переможці – 2,4 мільйона євро

Фіналісти – 1,2

Півфіналісти – 650 тисяч

Чвертьфіналісти – 415

1/8 фіналу – 250

1/16 фіналу – 158

1/32 фіналу – 110

1/64 фіналу – 73

Ролан Гаррос-2024: сума призових для парних турнірів

Переможці – 590 тисяч євро (на двох)

Фіналісти – 295

Півфіналісти – 148

Чвертьфіналісти – 80

1/8 фіналу – 43,5

1/16 фіналу – 27,5

1/32 фіналу – 17,5

Зазначимо, що до заявки основної сітки Ролан Гаррос потрапили 5 українських тенісисток – Еліна Світоліна, Марта Костюк, Ангеліна Калініна, Даяна Ястремська та Леся Цуренко.

Довідка. Кваліфікація турніру розпочнеться 20 травня. Основна частина Відкритого чемпіонату Франції триватиме з 26 травня по 9 червня.

Нагадаємо, що чинними чемпіонами Ролан Гаррос в одиночних розрядах є Новак Джокович та Іга Швьонтек. Рекордсменом нинішнього турніру є Рафаель Надаль. Він 14 разів тріумфував на ґрунтовому мейджорі. Ймовірно, у нинішньому році він востаннє зіграє на ньому.