Матч тривав два дні: Світоліна поступилася експершій ракетці світу на турнірі в Німеччині

У Німеччині триває трав'яний турнір WTA 500. У стартовому матчі українка Еліна Світоліна зустрічалася з Каролін Возняцкі.

Еліна Світоліна – Каролін Возняцкі 1:2 (3:6, 7:6, 5:7)

Матч у німецькому Бад-Хомбурзі розпочався ще 24 червня. Проте після падіння Возняцкі рефері зупинив гру через слизьке покриття, пише 24 Канал.

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Як зіграла Світоліна в Бад-Хомбурзі

На момент зупинки рахунок зустрічі був: 3:6, 7:6(4), 2:1.

Світоліна програла перший сет – 3:6. У другій партії українка мали відчутну перевагу після п'яти геймів – 4:1. Однак експерша ракетка світу зуміла відновити паритет. Зрештою Еліна вирвала перемогу на тай-брейку – 7:6.

Третій сет був зупинений 24 червня за рахунку 2:1 на користь Світоліної. Продовження було не менш драматичним. Еліна програла чотири поспіль гейми.

Українська тенісистка все ж зуміла відігратися, але поступилася двома вирішальними геймами – 5:7. Загалом цей дводенний матч тривав 2 години 32 хвилини.

Зазначимо, що це була сьома зустріч суперниць на корті. З них п'ять завершилися на користь української тенісистки.

Еліна Світоліна вибула з боротьби в першому раунді. У 1/8 фіналу Возняцкі зустрінеться з Веронікою Кудерметовою.

Відеоогляд матчу Світоліна – Возняцкі

Нагадаємо, що інша українська тенісистка Даяна Ястремська розпочала свій виступ на турнірі з перемоги над "нейтральною" Міррою Андрєєвою.