Даяна Ястремська (Україна) – Мірра Андрєєва 2:1 (4:6, 6:4, 6:3)

"Нейтральна" Мірра Андрєєва займає 23 місце в рейтингу WTA. Дві попередні зустрічі тенісисток завершилися на користь росіянки, пише 24 Канал.

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Вольова перемога Ястремської

У першому сеті точилася рівна боротьба. Проте Андрєєва зуміла схилити шальки терезів на свою користь – 6:4. Друга партія була вже за українською тенісисткою. Даяна виграла сет з ідентичним рахунком.

У вирішальному сеті рівна боротьба точилася до сьомого гейму. Після цього Ястремська взяла три поспіль розіграші – 6:3.

Ястремська обіграла росіянку Андрєєву: дивіться відео

У підсумку українка вперше обіграла суперницю в особистих протистояннях та вийшла в наступне коло.

На останньому турнірі я програла в першому колі у кваліфікації, тому я вже дуже втомилася від тренувань і хотіла залишатися в турнірі якомога довше. Я просто грала, намагалася знайти свою гру. Це чудова підготовка перед Вімблдоном. Граю тут із великим задоволенням,

– прокоментувала свою перемогу Ястремська.

У другому колі змагань у Бад-Хомбурзі Даяна зіграє проти переможниці матчу між Анжелік Кербер (Німеччина) і Діаною Шнайдер.