Світоліна впевнено розібралась із росіянкою у своєму першому офіційному матчі в сезоні: відео
Перша ракетка України Еліна Світоліна вдалось стартувала на своєму першому старті після карантину. Українка перемогла суперницю з Росії Анастасію Павлюченкову.
Тенісистки провели на корті 1 годину 45 хвилин. Світоліна у двох сетах перемогла росіянку, інформує 24 канал.
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Еліна Світоліна (Україна) – Анастасія Павлюченкова (Росія) 2:0 (6:3, 7:6)
Вже спочатку поєдинку Світоліна робила головний акцент на помилки суперниці та тактичні дії. Українка дещо в оборонному плані розпочала поєдинок, але при першій кращій нагоді атакувала росіянку. Спершу тенісистки обмінялись геймами, а далі ініціативу у власні руки взяла Еліна. Перша подача у Світоліної дещо кульгала у першому сеті, але українка не втратила нагоди та реалізувала свій єдиний брейкпойнт у першій партії.
Другий сет почався вкрай невдало для українки. Павлюченкова взяла три гейми поспіль, а далі Світоліна зробила неймовірний камбек, тоді рахунок зустрічі став 4:4. Напруженість у матчі з кожним ударом тенісисток лише зростала. За рівного рахунку 4:4 Світоліна реалізувала подвійний матчбол, але з подачею на матч не склалось. Дівчата протягом декількох хвилин не могли виявити сильнішу у геймі.
На тай-брейку гра йшла на рівних до того моменту, поки Світоліна на фінальних очках не показала, що вона не дарма розташовується на шостому місці у рейтингу WTA. Еліна не побоялася зіграти гостро і нестандартно, заслужено вигравши цей матч.
У зустрічі Світоліна взяла чотири подачі суперниці, а Павлюченкова – 3. Українка виконала 4 ейси, допустила 3 подвійні помилки на подачі, а російська тенісистка лише одного разу подала на виліт та двічі помилилась на своїй подачі.
Завдяки перемозі Світоліна дещо скоротила рахунок у особистих протистояннях між тенісистками – 2:3.
В 1/8 фіналу Еліна зустрінеться з переможницею пари Анетт Контавейт (Естонія) / Світлана Кузнєцова (Росія).
Еліна Світоліна – Анастасія Павлюченкова відеоогляд матчу