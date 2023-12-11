Світоліна стала переможницею престижної номінації від WTA за підсумками 2023 року

У квітні 2023 року Еліна Світоліна повернулася в Тур після річної паузи. Вона була пов'язана з народженням донечки Скай.

Українка зі старту продемонструвала, що налаштована здобувати перемоги найвищого рівня. Світоліна вже за 3 місяці повернула собі статус першої ракетки України та увірвалася в топ-30 світового рейтингу.

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Світоліна стала "Поверненням року" у 2023 році

Такі результати не залишилися непоміченими. Еліна здобула нагороду WTA Awards у номінації "Поверненням року". Українська зіркова тенісистка випередила в голосуванні Маркету Вондроушову, Кароліну Мухову, Се Шувей та Анастасію Павлюченкову.

"Еліна Світоліна провела 12 місяців далеко від WTA Tour, щоб привітати у своїй родині дочку Скай, яка народилася у жовтні 2022 року. Світоліна повернулася на корт у квітні 2023 року. До вагітності Світоліна провела більше 200 тижнів поспіль у першій десятці та лише через місяць після довгоочікуваного повернення на корт завоювала свій 17-й титул у кар'єрі на WTA 250 у Страсбурзі.



Її повернення продовжилося чвертьфіналом на Ролан Гаррос, після чого вона повторила свій найкращий результат на турнірах Grand Slam, вийшовши у півфінал на Вімблдоні, перемігши при цьому першу ракетку світу WTA Ігу Швьонтек. За п'ять місяців Світоліна знову злетіла вгору в рейтингу WTA і завершила рік майже так, ніби вона ніколи й не покидала теніс",

– йдеться у повідомленні WTA.

Зазначимо, що наприкінці листопада Еліна Світоліна здобула аналогічну нагороду від каналу Eurosport.

Усі нагороди WTA Awards:

Тенісистка року – Іга Швьонтек

Найкраща пара року – Сторм Хантер / Елізе Мертенс

Прогрес року – Чжен Ціньвень

Новачок року – Мірра Андрєєва

Повернення року – Еліна Світоліна

Нагорода за спортивну майстерність та за роботу на благо тенісисток – Онс Жабер

Нагорода за активне просування тенісу поза кортом – Джессіка Пегула

Тренер року – Томаш Вікторовськи (наставник Іги Швьонтек).