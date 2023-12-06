Українські тенісистки завершили виступи у сезоні-2023. У грудні на них чекає відпустка, а вже з початку наступного року вони вриваються у нові турніри, пише 24 канал.

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Повернення на Новий Рік

Тим часом, стали відомі перші змагання, на яких вболівальники зможуть побачити найкращих українських тенісисток. Еліна Світоліна, Ангеліна Калініна та Марта Костюк почнуть виступи вже з 1 січня.

Перша ракетка України не грала з US Open 2023 через травму. Камбек Еліни планується на турнірі в новозеландському Окленді. На змагання категорії WTA250 Світоліна поїде разом з чоловіком Гаелем Монфісом.

У свою чергу Калініна та Костюк стартують в Австралії. Дівчини потрапили в основну сітку турніру WTA500 в Брісбені. Ані Ангеліна, ані Марта раніше не грали в основній стадії цього змагання, яке не проводилось з 2020 року.

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Досягнення українок у 2023 році

Нагадаємо, що у квітні 2023-го Світоліна повернулась на корт після декрету та виграла 22 з 34-х поєдинків. На її рахунку тріумф на змаганні у Страсбурзі та півфінал Вімблдону.

Що ж стосується Калініної, то її найкращим досягненням цього сезону став фінал турніру у Римі. У свою чергу Костюк виграла змагання у американському Остіні.