Українка зі старту продемонструвала, що налаштована здобувати перемоги найвищого рівня. Світоліна вже за 3 місяці повернула собі статус першої ракетки України та увірвалася в топ-30 світового рейтингу.

Читайте також Іга Швьонтек увійшла у топ-10 тенісисток в історії за тривалістю на чолі рейтингу WTA

Світоліна стала "Поверненням року" у 2023 році

Такі результати не залишилися непоміченими. Еліна здобула нагороду WTA Awards у номінації "Поверненням року". Українська зіркова тенісистка випередила в голосуванні Маркету Вондроушову, Кароліну Мухову, Се Шувей та Анастасію Павлюченкову.

"Еліна Світоліна провела 12 місяців далеко від WTA Tour, щоб привітати у своїй родині дочку Скай, яка народилася у жовтні 2022 року. Світоліна повернулася на корт у квітні 2023 року. До вагітності Світоліна провела більше 200 тижнів поспіль у першій десятці та лише через місяць після довгоочікуваного повернення на корт завоювала свій 17-й титул у кар'єрі на WTA 250 у Страсбурзі.

Її повернення продовжилося чвертьфіналом на Ролан Гаррос, після чого вона повторила свій найкращий результат на турнірах Grand Slam, вийшовши у півфінал на Вімблдоні, перемігши при цьому першу ракетку світу WTA Ігу Швьонтек. За п'ять місяців Світоліна знову злетіла вгору в рейтингу WTA і завершила рік майже так, ніби вона ніколи й не покидала теніс",
– йдеться у повідомленні WTA.

Зазначимо, що наприкінці листопада Еліна Світоліна здобула аналогічну нагороду від каналу Eurosport.

Усі нагороди WTA Awards:

  • Тенісистка року – Іга Швьонтек
  • Найкраща пара року – Сторм Хантер / Елізе Мертенс
  • Прогрес року – Чжен Ціньвень
  • Новачок року – Мірра Андрєєва
  • Повернення року – Еліна Світоліна
  • Нагорода за спортивну майстерність та за роботу на благо тенісисток – Онс Жабер
  • Нагорода за активне просування тенісу поза кортом – Джессіка Пегула
  • Тренер року – Томаш Вікторовськи (наставник Іги Швьонтек).