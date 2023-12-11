Українка зі старту продемонструвала, що налаштована здобувати перемоги найвищого рівня. Світоліна вже за 3 місяці повернула собі статус першої ракетки України та увірвалася в топ-30 світового рейтингу.
Читайте також Іга Швьонтек увійшла у топ-10 тенісисток в історії за тривалістю на чолі рейтингу WTA
Світоліна стала "Поверненням року" у 2023 році
Такі результати не залишилися непоміченими. Еліна здобула нагороду WTA Awards у номінації "Поверненням року". Українська зіркова тенісистка випередила в голосуванні Маркету Вондроушову, Кароліну Мухову, Се Шувей та Анастасію Павлюченкову.
"Еліна Світоліна провела 12 місяців далеко від WTA Tour, щоб привітати у своїй родині дочку Скай, яка народилася у жовтні 2022 року. Світоліна повернулася на корт у квітні 2023 року. До вагітності Світоліна провела більше 200 тижнів поспіль у першій десятці та лише через місяць після довгоочікуваного повернення на корт завоювала свій 17-й титул у кар'єрі на WTA 250 у Страсбурзі.
Її повернення продовжилося чвертьфіналом на Ролан Гаррос, після чого вона повторила свій найкращий результат на турнірах Grand Slam, вийшовши у півфінал на Вімблдоні, перемігши при цьому першу ракетку світу WTA Ігу Швьонтек. За п'ять місяців Світоліна знову злетіла вгору в рейтингу WTA і завершила рік майже так, ніби вона ніколи й не покидала теніс",
– йдеться у повідомленні WTA.
Зазначимо, що наприкінці листопада Еліна Світоліна здобула аналогічну нагороду від каналу Eurosport.
Усі нагороди WTA Awards:
- Тенісистка року – Іга Швьонтек
- Найкраща пара року – Сторм Хантер / Елізе Мертенс
- Прогрес року – Чжен Ціньвень
- Новачок року – Мірра Андрєєва
- Повернення року – Еліна Світоліна
- Нагорода за спортивну майстерність та за роботу на благо тенісисток – Онс Жабер
- Нагорода за активне просування тенісу поза кортом – Джессіка Пегула
- Тренер року – Томаш Вікторовськи (наставник Іги Швьонтек).