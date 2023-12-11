Українка зі старту продемонструвала, що налаштована здобувати перемоги найвищого рівня. Світоліна вже за 3 місяці повернула собі статус першої ракетки України та увірвалася в топ-30 світового рейтингу.

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Світоліна стала "Поверненням року" у 2023 році

Такі результати не залишилися непоміченими. Еліна здобула нагороду WTA Awards у номінації "Поверненням року". Українська зіркова тенісистка випередила в голосуванні Маркету Вондроушову, Кароліну Мухову, Се Шувей та Анастасію Павлюченкову.

"Еліна Світоліна провела 12 місяців далеко від WTA Tour, щоб привітати у своїй родині дочку Скай, яка народилася у жовтні 2022 року. Світоліна повернулася на корт у квітні 2023 року. До вагітності Світоліна провела більше 200 тижнів поспіль у першій десятці та лише через місяць після довгоочікуваного повернення на корт завоювала свій 17-й титул у кар'єрі на WTA 250 у Страсбурзі.



Її повернення продовжилося чвертьфіналом на Ролан Гаррос, після чого вона повторила свій найкращий результат на турнірах Grand Slam, вийшовши у півфінал на Вімблдоні, перемігши при цьому першу ракетку світу WTA Ігу Швьонтек. За п'ять місяців Світоліна знову злетіла вгору в рейтингу WTA і завершила рік майже так, ніби вона ніколи й не покидала теніс",

– йдеться у повідомленні WTA.

Зазначимо, що наприкінці листопада Еліна Світоліна здобула аналогічну нагороду від каналу Eurosport.

Усі нагороди WTA Awards:

Тенісистка року – Іга Швьонтек

Найкраща пара року – Сторм Хантер / Елізе Мертенс

Прогрес року – Чжен Ціньвень

Новачок року – Мірра Андрєєва

Повернення року – Еліна Світоліна

Нагорода за спортивну майстерність та за роботу на благо тенісисток – Онс Жабер

Нагорода за активне просування тенісу поза кортом – Джессіка Пегула

Тренер року – Томаш Вікторовськи (наставник Іги Швьонтек).

Цікаво. Напередодні стало відомо, коли Еліна Світоліна, Марта Костюк та Ангеліна Калініна повернуться на корт. Українки проведуть свої наступні матчі вже на початку січня на турнірах в Окленді та Брісбені.