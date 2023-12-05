Сезон-2023 у жіночому тенісі добіг свого кінця. Нещодавно визначилась тріумфаторка Підсумкового турніру, нею стала полячка Іга Швьонтек, пише 24 канал. Дівчина винесла Джессіку Пегулу з розгромним рахунком – 6:1, 6:0.

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Це дозволило Швьонтек обійти "нейтральну" білоруску Аріну Сабалєнка та фінішувати першою в рейтингу WTA у 2023 році. Крім того, полячка потрапила у десятку найкращих тенісисток в історії за кількістю тижнів на чолі списку.

Дівчина лідирувала в рейтингу з квітня 2022-го по початок вересня 2023-го. Після повернення на перше місце Швьонтек довела показник по тижням на цій позиції до 80-ти. Раніше лише дев'ятьом тенісисткам вдавалось очолювати рейтинг WTA довше:

Штеффі Граф (Німеччина) – 377 Мартіна Навратілова (США) – 332 Серена Вільямс (США) – 319 Кріс Еверт (США) – 260 Мартіна Хінгіс (Швейцарія) – 209 Моніка Селеш (Югославія/США) – 178 Ешлі Барті (Австралія) – 121 Жюстін Енен (Бельгія) – 117 Ліндсі Девенпорт (США) – 98

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У 2023 році 22-річна Швьонтек виграла шість трофеїв, серед яких Ролан Гаррос та Підсумковий турнір. Загалом за свою кар'єру Іга підкорила 17 турнірів.