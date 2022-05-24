Світоліна, Стаховський та Шевченко зустрілися з організаторами Ролан Гаррос: яскраві фото

Українська тенісистка Еліна Світоліна, екстренер збірної України з футболу Андрій Шевченко та колишній тенісист Сергій Стаховський зустрілися організаторами Ролан Гаррос.

Зустріч за участі українців

Еліна Світоліна у своїх соцмережах поділилася яскравими світлинами з зустрічі. Також українка висловила подяку Федерації тенісу Франції.

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За словами тенісистки, французька федерація допомагає фінансово її фонду.

На зустрічі також був присутній Гаель Монфіс.

Дякую Французькій федерації тенісу за підтримку в об’єднанні української спортивної сім’ї, а також бізнесових та економічних суб’єктів для підвищення обізнаності та заохочення збору коштів для мого фонду та підтримки його зусиль в Україні,

– написала Світоліна у своїх соцмережах.



Імениті українці з організаторами турніру / Фото з фейсбуку Світоліної



Відомі українці допомагають своїм землякам / Фото з фейсбуку Світоліної

Фонд Світоліної

Українська тенісистка ще до початку повномасштабної російсько-української війни займалася благодійністю. Вона заснувала свій фонд, метою якого є розвиток спорту і тенісу в Україні, підтримка талановитих спортсменів-тенісистів.

Проте після повномасштабного вторгнення її фонд створив програму Tennis for Refugees (теніс для біженців – 24 канал).

Вона розповіла, що упродовж перших двох місяців дівчата та хлопці від 10 до 20 років перебували під повною опікою фонду, який оплачував їхнє проживання, харчування та тренування в тенісних академіях і центрах Європи.

Спільними зусиллями тенісистці вдалося зібрати 65 тисяч євро.

Нещодавно Еліна повідомила про вагітність. У соцмережах вона опублікувала милу світлину зі своїм чоловіком Гаелем Монфісом та залишила підпис: "З серцем, сповненим любові та щастя, ми раді оголосити про те, що ми чекаємо народження доньки у жовтні".

Громадянська позиція Шевченка

Колишній тренер національної команди повернувся до рідної країни. Шевченко став першим амбасадором UNITED 24. Тепер його місія – розповідати світу про те, що відбувається в Україні.

23 травня Шевченко зіграв у благодійному матчі за участі світових зірок футболу. Гра відбулася в Мілані. Титулований українець відзначився гольовою передачею.

Частину виручених коштів з цього матчу спрямують на допомогу Україні.

12 травня Шевченко знову одягне футбольну форму. Він зіграє за збірну світу у благодійному матчі проти збірної Англії. Поєдинок відбудеться у Лондоні. Склади цих команд будуть не менш зіркові.

Стаховський з перших днів обороняв Київ

Колишній український тенісист Сергій Стаховський у перші дні повномасштабного наступу приїхав до України, де цього він перебував на відпочинку у Дубаї. Він відразу ж доєднався до тероборони Києва.

Ексгравець на власні очі бачив наслідки "руского міра". Він був в Бучі, Ірпені, Гостомелі, а також у Харкові.

Наприкінці квітня тенісист повідомив, що повернувся до Будапешта, де він і проживав до війни. Сергій розповів, що його перевели в резерв, тому будь-якої миті Стаховський може повернутися до України.