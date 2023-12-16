У 2022 році Еліна Світоліна зробила паузу в кар'єрі у зв'язку з вагітністю. Після народження доньки фанати української тенісистки не вірили на її швидке повернення на корт.

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Світоліна: Хочу грати та вигравати

Втім, зірка світового тенісу не збиралася завершувати кар'єру. У квітні 2023 року Еліна повернулася в Тур та завоювала свій 17-й титул у кар'єрі на WTA 250 у Страсбурзі.

Перша ракетка України не полишає мрії виграти турнір Grand Slam, хоча наразі пріоритети в житті спортсменки змінилися.

"Звичайно, я хочу виграти турнір Grand Slam, але тепер я відчуваю, що пріоритети сильно змінилися після народження Скай та появи інших цілей, пов'язаних з UNITED24 та моїм фондом. Я відчуваю, що пріоритети дещо змістилися.

Я хочу грати та вигравати. Я хочу вигравати кожен матч, коли виходжу на корт. Але зараз я також намагаюся насолоджуватися цим, насолоджуватися всією цією мандрівкою, яка у мене є, і просто не надто напружувати себе", – зазначила Світоліна.

Досягнення Світоліної у турнірах серії Grand Slam

Наразі найвищими здобутками Світоліної у мейджорах є півфінальна стадія в US Open, а також двічі на Вімблдонському турнірі. На турнірах в Австралії та Ролан Гаррос тенісистка зупинялася на стадії чвертьфіналу.

Австралія – 1/4 фінала (2018, 2019)

Франція – 1/4 фінала (2015, 2017, 2020, 2023)

Вімблдон – 1/2 фінала (2019, 2023)

США – 1/2 фінала (2019)

Цікаво. Еліна Світоліна планує повернутися на корт на початку 2024 року. Українка разом зі своїм чоловіком Гаелем Монфісом візьме участь в турнірі в новозеландському Окленді. Жіночий турнір стартує 1 січня.