У неділю, 14 січня, розпочнеться перший турнір серії Grand Slam у 2024 році. В основній сітці Australian Open-2024 візьме участь рекордна кількість українських тенісисток.

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Напередодні Australian Open-2024 Еліна Світоліна зустрілася з українською громадою в Мельбурні. Зіркова тенісистка відмітила важливість таких зустрічей та поділилася фотографіями із заходу.

Подорожуючи світом, я намагаюсь використовувати кожну можливість, щоб зустрітись з нашими людьми, особливо у ці темні часи для нашої країни,

– написала Світоліна.

Зустріч Світоліної з українською громадою / instagram.com/elisvitolina

Також Еліна подякувала землякам за гостинність та за голос України на такому далекому від нас континенті! Крім того, Світоліна приділила увагу своїм маленьким шанувальникам, з якими провела автографсесію.

Світоліна разом зі своїми найщирішими вболівальниками / instagram.com/elisvitolina

Важливо! Еліна Світоліна у першому раунді Australian Open-2024 зіграє проти Тайли Престон. Матч 1/64 фіналу відбудеться 15 січня. У разі успіху українка може зустрітися з переможницею матчу Кайла Дей (WTA: 86) – Вікторія Томова (WTA: 77).