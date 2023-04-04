Ось це так повага до українки: Світоліна отримала ще один wild card на турнір у Швейцарії

Турнір WTA 500 у Чарльстоні став офіційним поверненням Еліни Світоліної на корт. Українська тенісистка програла Юлії Путівцевій, але це не применшило позитивних емоцій убоілвальників від повернення українки у теніс.

Фанати та топові тенісистки WTA-Туру радіють поверненню до змагань української тенісистки. Уболівальники влаштували справжні овації українці. На жаль, Еліна Світоліна не змогла пробитись до наступного кола турніру WTA 500 у Чарльстоні, куди отримала wild card.

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Ще один чудовий шанс для українки

Українська тенісистка прокоментувала своє повернення на корт після декрету.

Очікувалось, що наступного разу ми побачимо Світоліну на турнірі в Оейраші, який відбуватиметься 17 – 23 квітня.

4 квітня ж стало відомо, що прихильники Еліни зможуть знову насолодитись її грою раніше запланованого. Колишня перша ракетка України отримала ще один wild card на змагання Axion Open серії ITF W60K у швейцарському К'яссо.

Турнір у Швейцарії стартує вже 10 квітня та відбуватиметься до 16-го квітня.



Wild card для Еліни Світоліної / Фото з інстаграму AXION OPEN

Відзначимо, що українка буде набирати ігровий тонус навіть через турніри рівня ITF. Також Світоліна та її команда будуть обирати змагання, відштовхуючись від умов організаторів та її замороженого рейтингу.

Нагадаємо, що 15 жовтня 2022 року Світоліна вперше стала мамою чарівної донечки Скай, яка була з батьком Гаелем Монфісом, поки Еліна виступала у Чарльстоні. На усі наступні європейські турніри українка вже буде їздити із маленькою донечкою.