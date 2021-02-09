Світоліна зворушливо підтримала бойфренда Монфіса після перемоги на Australian Open: відео

Перша ракетка України Еліна Світоліна після перемоги на старті Australian Open підтримала свого бойфренда Гаеля Монфіса. Француз сенсаційно вилетів з турніру вже у першому матчі.

Еліна Світоліна провела на корті понад 2 години та змогла перемогти чешку Маріє Боузкову у першому колі Відкритого чемпіонату Австралії. 26-річна українська тенісистка у гарному настрої продовжує боротьбу за титул. Що не скажеш про її бойфренда Гаеля Монфіса. Тенісист з Франції поступився фіну Емілю Руусувуорі.

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Підтримка від Світоліної

Емоції взяли верх над французом на післяматчевій пресконференції. Своє інтерв'ю тенісист завершив зі сльозами на очах. Після чого Гаель встав та покинув приміщення. Для французького тенісиста це сьома поразка поспіль, за рік він не виграв жодного матчу.

Французький спортсмен був помічений на матчі українки разом з її командою. Після перемоги Еліни Монфіс перебував у хорошому настрої.

Світоліна ж вирішила підтримати свого хлопця. Еліні запропонували традиційно залишити автограф на одній з камер. Українка без вагань написала на ній ім'я бойфренда та намалювала сердечко. Після цього вона направила у камеру повітряний поцілунок.

Цікаво, що під час карантину у Мельбурні Світоліна не могла бачитись із Гаелем протягом 14 днів.

Світоліна та Монфіс: що відомо про пару

Як відомо, перша ракетка України розпочала свої стосунки із титулованим тенісистом з Франції Гаелем Монфісом приблизно у січні 2019 року. У спортсменів є спільна сторінка у інстаграмі, де Еліна та Гаель викладають кумедні фото з тренувань, відпочинку та змагань. Останнім часом тенісисти не тішать своїх прихильників новими світлинами.

У червні 2019 року іноземні ЗМІ повідомляли, що пара розійшлася. На їх сторінці у соцмережі зникли всі фото та відео, але пара спростувала всі чутки. Українська тенісистка вже встигла показати Монфісу Україну. Француз вже встиг навіть покуштувати український борщ.