Українська тенісистка Еліна Світоліна потрапила до основної сітки Australian Open. Але для участі в турнірі вона буде змушена провести два тижні на карантині.

Про деталі перебування на карантині Світоліна розповіла в коментарі btu.org.ua.

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За її словами, кожен день вона зможе лише п'ять годин на день перебувати за межами номера. З них дві години – під час тренування, дві години – на фізпідготовку, і ще одну годину – на прийом їжі.

У цей час вона не зможе бачитися і зі своїм хлопцем – тенісистом Гаелем Монфісом.

"Нам з Монфісом прийшов лист, що ми не зможемо бачитися в цей період, щоб коло спілкування не розширялося. Таке правило прийняв уряд Австралії. Тому буде дуже цікавий досвід, я б сказала, буде непросто. Ясна річ, ми будемо знати, що перебуваємо недалеко один від одного, але не зможемо навіть один до одного підходити", – розповіла Світоліна.

Готуватиметься до Australian Open Світоліна з іншими тенісистками. Спочатку домовилася з полячкою Ігою Швьонтек. Згодом до них приєдналися і білоруська Вікторія Азаренко та росіянка Дарія Касаткіна.

Основна сітка турніру Australian Open запланована на 8-21 лютого в Мельбурні. Кваліфікація турніру відбудеться в столиці Катару Досі з 9 до 13 січня.