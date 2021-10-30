Світоліна першою серед тенісистів отримає іменну зірку у Києві
Джерело:інстаграм Еліни Світоліної
У найуспішнішої тенісистки в історії України Еліни Світоліної з'явиться своя зірка на "Площі зірок" біля ТРЦ Gulliver у Києві.
Відкриття зірки на честь першої ракетки України відбудеться 2 листопада о 13:00. Еліна Світоліна оголосила про майбутню церемонію в соцмережах.
До слова Гучне падіння: Світоліна з наступного тижня різко опуститься у рейтингу WTA
Ідея створення Площі зірок у Києві почала реалізовуватись ще у 2015 році. У центрі столиці ТРЦ Gulliever разом із партнерами та Міністерством молоді та спорту України відкрили зіркову площу, на якій встановлені іменні плити на честь видатних українців у галузі театру та кіно, спорту та музики.
Серед спортсменів, які здобули свою зірку: Ольга Харлан, Жан Беленюк, Андрій Шевченко, Ганна Різатдінова, Юлія Левченко, Дар'я Білодід, Ілля Кваша, Юлія Джима, Леонід Буряк, Олег Блохін та інші.
Останні результати Світоліної
- У цьому сезоні Еліна виступає не надто переконливо. Світоліна здобула лише один титул на турнірі WTA у Чикаго (США). Через це дівчина не змогла відібратись на Підсумковий турнір WTA.
- Щоправда, тенісистка принесла Україні бронзову медаль Олімпіади у Токіо. Українка у боротьбі за 3 місце переграла представницю Казахстану Олену Рибакіну.
- Востаннє Еліна виходила на корт 20 жовтня на турнірі в Іспанії. Українка вже у першому матчі несподівано вилетіла від колумбійки Марії Каміли Осоріо Серрано.