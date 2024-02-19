В першому раунді хардового турніру серії WTA 1000 на корті зійшлися дві українки Еліна Світоліна та Ангеліна Калініна. Матч завершився у двох сетах перемогою Еліни, пише 24 Канал.

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Ангеліна Калініна — Еліна Світоліна 0:2 (3:6, 6:7)

Поєдинок між двома тенісистками пройшов в напруженій боротьбі, хоча складався лише з двох сетів. У першому сеті Еліна взяла перевагу з розривом, що виявилося достатнім для перемоги з рахунком 6:3.

У другому сеті обидві тенісистки не втратили свої подачі, і при рахунку 4:5 Еліна відіграла два сетпойнти. Спорудивши тайбрейк, на якому у суперниці був сетпойнт, вона не використала цю можливість, а Еліна завершила гру з другого матчпойнту з рахунком 9:7.

Як зіграли інші українки

Всього п'ять українських тенісисток взяли участь у турнірі в ОАЕ. Проте, через травму та хворобу, Леся Цуренко і Марта Костюк були змушені відмовитись від участі. Раніше обидві гравчині також не змогли завершити турнір WTA 1000 в Досі.

Першою у понеділок на корт вийшла Даяна Ястремська. У першому сеті вона не змогла протистояти Кудєрмєтовій, програвши 0:6 "нейтральній" росіянці.

Проте у другому сеті українка повністю змінила хід гри, виходячи вперед з рахунком 3:0. До кінця сету Ястремська зробила ще один брейк та відновила паритет — 6:1.

Проте у вирішальному сеті перевагу знову вдалося здобути Кудєрмєтовій. Російська тенісистка використала обидва брейкпойнти в перших чотирьох геймах і вийшла вперед 4:0. Незабаром вона закрила поєдинок, вигравши з третього матчпойнту на подачі Ястремської з рахунком 6:0.