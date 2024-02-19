Українка вперше в кар'єрі програла два сети під нуль в одному матчі. Матч тривав 1 годину 38 хвилин і завершився з рахунком 6:0, 1:6, 6:0, пише 24 Канал.

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Даяна Ястремська – Вероніка Кудерметова 0:6, 6:1, 0:6

Росіянка впевнено виконувала свої подачі і забезпечила собі три брейки. У результаті українська тенісистка не лише програла за 23 хвилини, але й отримала "бублик".

Проте, Ястремська зуміла повністю відновити свою гру у другому сеті. Вона почала здобувати трохи більше успіхів, здобуваючи три точки поспіль (1 брейк). І коли Кудерметова почала втрачати пункти в четвертому геймі, Ястремська виграла три наступні гейми з одним брейком, що вирівняло ситуацію.

Проте у третьому сеті Ястремська не змогла повторити успіх. Натомість вона знову не змогла забезпечити собі жодного очка і вдруге отримала "бублик" від Кудерметової. Цього разу боротьба тривала 36 хвилин.

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