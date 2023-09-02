Марта Костюк / Єлена-Габріела Русе (Україна / Румунія) – Ірина Хромачова / Дар’я Севілл ( – / Австралія) 6:2, 6:2

Марта Костюк та Єлена-Габріела Русе за підсумком двох сетів обіграли дует Ірини Хромачової з Росії та австралійки Дар'ї Севілл на Відкритому чемпіонаті США. Українка та румунка вперше з червня цього року виграли два матчі поспіль, пише 24 Канал.

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Після закінчення матчу парного розряду Марта Костюк біля сітки потиснула руку австралійці та демонстративно проігнорувала Хромачову – представницю країни-терориста. Українка розвернулася спиною, коли Хромачова наблизилася то тенісистки.

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Нагадаємо, що в матчі першого кола колишня українська тенісистка Марина Заневська, яка представляє Бельгію, відмовилася тиснути руку білорусці Аріні Сабалєнка. Після матчу уроджениця Одеси пояснила свою поведінку.

Важливо! В 1/8 фіналу парного розряду US Open-2023 Марта Костік та Єлена-Габріела Русе зіграють проти переможниць матчу американок Корі Гауфф – Джессіка Пегула та іспанки Христини Букши та Олександри Панової з Росії.