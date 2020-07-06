Світоліна несподівано може пропустити US Open: українка налякана коронавірусом у США
Найкраща тенісистка України Еліна Світоліна може пропустити Відкритий чемпіонат США (US Open). 5-а ракетка світу все ще не прийняла рішення щодо виступу на кортах у Нью-Йорку.
Світоліна зізналася, що ще не прийняла рішення про участь в US Open через коронавірус. Про це інформує btu.org.ua.
Читайте також: Еліна Світоліна після тривалої паузи повернулася на корт: результати матчів
Світоліна боїться летіти у США
Українська тенісистка переживає через кількість хворих на коронавірус у США.
Станом на 6 липня у США COVID-19 виявили у 2 888 729 людей. За цим показником США лідери у світі.
Зараз я продовжую стежити за ситуацією у США і які можуть бути ризики. Коли ти бачиш дані про кількість інфікованих у США, то стає трохи страшно,
– заявила українка.
Попри стабілізацію ситуації у Нью-Йорку, Світоліна вважає, що становище інших штатів послаблює всю країну.
"І все одно існує ще багато невизначеності: про очки у рейтингу, про умови перебування, про тести. Складно це все собі уявити", – сказала українка.
Еліна ставить під сумність справедливість проводити турнір, адже не всі мають можливість покинути свої країни.
"Так, в цілому все дуже заплутано. В принципі я буду вирішувати в останній момент", – підсумувала Світоліна.