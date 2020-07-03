Світоліна потрапила на обкладинку українського видання Forbes: фото
Перша ракетка України Еліна Світоліна з'явилася на обкладинці українського номера Forbes, присвяченого "жінкам, які зробили себе самі".
Світоліна у 2019 році стала однією з десяти найбільш високооплачуваних спортсменок в світі за версією американського Forbes. Про це повідомляє btu.org.ua.
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Еліна Світоліна на обкладинці Forbes
Досягнення Еліни Світоліної: головне
- Третя ракетка світу в рейтингу WTA у 2017, 2018 і 2019 роках.
- Чемпіонка підсумкового турніру WTA Finals 2018 року.
- Виграла 14 турнірів WTA в одиночному розряді та два у парному.
- Двічі діставалася півфіналів на турнірах Великого шлему (2019) і чотири рази була у чвертьфіналі (2015, 2017, 2018, 2019). Чвертьфіналістка Олімпійських ігор 2016 року.
- Найуспішніша спортсменка в історії українського тенісу, встановила багато національних рекордів.
- Зайняла найвищу серед українських тенісистів третю позицію в світовому рейтингу.
- Перемагала в підсумковому чемпіонаті року, єдина серед жінок досягала півфіналів турнірів Великого шлему в одиночному розряді.