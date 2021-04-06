Світоліна отримала розкішний подарунок від Монфіса після обручки за 700 тисяч євро: фото

Французький тенісист Гаель Монфіс продовжує закидувати свою наречену Еліну Світоліну коштовними подарунками. Цього разу перша ракетка України похизувалась розкішним авто.
Подарунок Світоліної
Еліна Світоліна на своїй сторінці в інстаграмі поділилась світлиною автомобіля Mersedes. Тенісистка цікаво підписала допис та поставила смайлик подарунка.
До теми Еліна Світоліна погодилася вийти заміж за Гаеля Монфіса
Гаель Монфіс відноситься до мене як до королеви,
– підписала фото Еліна.
Француз не перестає дивувати українку коштовними подарунками. 3 квітня тенісистка з України погодилась вийти заміж за Гаеля Монфіса. Француз виклав щедру суму за красиву обручку британського бренду Graff, яка склала 700 тисяч євро. Прикраса з діамантом смарагдового огранювання вагою у 5,5 карата.
Подарунок від Монфіса / Скриншот з instagram.com/elisvitolina
Стосунки Світоліної та Монфіса
- Про стосунки між Еліною Світоліною та Гаелем Монфісом стало відомо у січні 2019 року. Тенісисти створили спільну сторінку у інстаграмі g.e.m.s.life, де викладали спільні фото та відео. Такі відносити допомогли Еліні відкритись для суспільства.
- У червні того ж року іноземні ЗМІ повідомляли, що пара розійшлася. За час стосунків українка вже встигла показати Монфісу Україну. Француз вже навіть покуштував український борщ.
- У лютому 2021 року Світоліна у соцмережах несподівано для усіх заявилась, що більше не зустрічається з Монфісом. Пара залишається у гарних відносинах, але обом потрібна перерва у стосунках.
- Вже в останній день березня 2021 року на їх спільній сторінці в інстаграм знову з'явилися пости, які були присвячені їх коханню.
- 3 квітня Монфіс зробив пропозицію одруження Світоліній. Українська тенісистка відповіла згодою.