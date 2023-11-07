Рівень обізнаності знизився, – Світоліна нагадала іноземцям про війну в Україні

Еліна Світоліна у 2023 році повернулася на корт після річної паузи через народження донечки Скай. Вона потужно увірвалася у топ-30 світового рейтингу та постійно підіймає тему війни Росії проти України.

У великому інтерв'ю для британського видання Daily Mail Світоліна знову нагадала усім, що бойові дії досі тривають. Зокрема згадала рідну Одесу, яку постійно обстрілюють, і, де напередодні в епіцентрі терористичних дій опинилася шоста ракетка України Даяна Ястремська.

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Світоліна нагадала світу про війну в Україні

Еліна Світоліна розповіла, що вона дуже сумує за Батьківщиною та має великі плани на свій приїзд в Україну. Вона описала жахи, які кояться в Одесі останні місяці, та побут українців у цьому місті, де живе її бабуся:

З моєю бабусею, схоже, все гаразд. Одеса зараз досить небезпечне місце, бо вони (росіяни – 24 Канал) атакують порт, майже щоночі там лунає повітряна тривога чи вибухи. Я думаю, що люди звикають жити за таких умов після стільки років, тому вона вже звикла до цього.



Я хотіла б поїхати, я знаю, що є ризик, але у нас є хороші системи оборони, і я дотримуватимуся всіх процедур, користуватимуся застосунком, який сповіщає про небезпеку, і ховатимуся в бомбосховищі, якщо буде потрібно. Я відчуваю, що мені треба поїхати на Батьківщину. Я сумую за своєю родиною та культурою.

Також Еліна підбила перші підсумки після свого повернення у великий теніс. Вона згадала свій найяскравіший матч у 2023 році, у якому переграла "нейтральну" білоруску.

"Вімблдон, з точки зору підтримки, був неймовірним, і це справді підштовхнуло мене грати у свій найкращий теніс. Багато українців відчувають, що Велика Британія – це другий дім, тому це особливий зв'язок, і насправді той матч проти Вікторії Азаренко був одним із найяскравіших у моїй кар'єрі. Я була дуже щаслива після нього", – сказала Світоліна.

Перша ракетка України розповіла, що мотивує її показувати свій найвищий рівень. Еліна бачить свою місію в інформуванні людей про жахи, які відбуваються в її рідній країні, та у допомозі дітям:

Це був виснажливий рік, мені досі важко психологічно, але я щодня знаходжу мотивацію продовжувати працювати на своєму професійному шляху, бо знаю, що можу використати його як платформу для важливіших речей, підвищення поінформованості про Україну та збирання грошей для дітей.



Минуло майже два роки, і я бачу, що в усьому світі рівень обізнаності знизився, і це викликає занепокоєння. Звісно, я знаю, що у світі відбувається багато поганих речей. Я лише одна людина, яка робить все можливе у цій жахливій ситуації.

Нагадаємо, що Еліна Світоліна напередодні анонсувала своє повернення на корт після паузи, яку взяла через пошкодження. Вона може повернутися до змагань ще до кінця 2023 року.