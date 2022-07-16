"За наше щасливе життя": Світоліна та Монфіс відзначають першу річницю свого весілля

Еліна Світоліна та Гаель Монфіс святкують річницю весілля. Українська тенісистка поділилася зворушливими кадрами з коханим.

Перша річниця зіркового подружжя

16 липня Еліна Світоліна та Гаель Монфіс відзначають першу річницю свого весілля. Пара одружилася минулого року у швейцарському місті Ньон.

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З річницею, моє кохання! Моя любов до тебе нескінченна! За наше щасливе життя,

– написала Еліна.

Зворушливе весільне відео

15 травня Еліна потішила своїх вболівальників радісною звісткою. Вона повідомила про свою вагітність.

Вже у жовтні 2022 року у родині Світоліної буде поповнення. В Еліни народиться донечка.

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