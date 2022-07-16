"За наше щасливе життя": Світоліна та Монфіс відзначають першу річницю свого весілля
16 липня 2022 , 18:19Читать новость на русском
Джерело:інстаграм Еліни Світоліної
Еліна Світоліна та Гаель Монфіс святкують річницю весілля. Українська тенісистка поділилася зворушливими кадрами з коханим.
Перша річниця зіркового подружжя
16 липня Еліна Світоліна та Гаель Монфіс відзначають першу річницю свого весілля. Пара одружилася минулого року у швейцарському місті Ньон.
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З річницею, моє кохання! Моя любов до тебе нескінченна! За наше щасливе життя,
– написала Еліна.
Зворушливе весільне відео
15 травня Еліна потішила своїх вболівальників радісною звісткою. Вона повідомила про свою вагітність.
Вже у жовтні 2022 року у родині Світоліної буде поповнення. В Еліни народиться донечка.
Допомога тенісистки
- Світоліна є амбасадоркою платформи UNITED24, яка об'єднує міжнародних партнерів та благодійників, що мають намір допомогти Україні.
- На початку березня тенісистка взяла паузу у виступах. Спортсменка наголосила, що навіть не думає про корт, всі її думки спрямовані на допомогу Україні.
- Світоліна допомагає юним українським тенісистам, які вимушено виїхали з країни через війну.
- Спортсменка відвідала Міжнародну конференцію у Лугано з питань відбудови України.