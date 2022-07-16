Первая годовщина звездных супругов
16 июля Элина Свитолина и Гаэль Монфис отмечают первую годовщину своей свадьбы. Пара вышла замуж в прошлом году в швейцарском городе Ньон.
Читайте также Мы станем не просто новым украинским чудом, но и примером для всего мира, – Свитолина
С годовщиной, моя любовь! Моя любовь к тебе бесконечна! За нашу счастливую жизнь,
– написала Элина.
Трогательное свадебное видео
15 мая Элина порадовала своих болельщиков радостным известием. Она сообщила о своей беременности.
Уже в октябре 2022 в семье Свитолиной будет пополнение. У Элины родится дочь.
Помощь теннисистки
- Свитолина является послом платформы UNITED24, объединяющей международных партнеров и благотворителей, которые намерены помочь Украине.
- В начале марта теннисистка взяла паузу в выступлениях. Спортсменка подчеркнула, что даже не думает о корте, все ее мысли направлены на помощь Украине.
- Свитолина помогает юным украинским теннисистам, вынужденно выехавшим из страны из-за войны.
- Спортсменка посетила Международную конференцию в Лугано по восстановлению Украины.