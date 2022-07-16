Первая годовщина звездных супругов

16 июля Элина Свитолина и Гаэль Монфис отмечают первую годовщину своей свадьбы. Пара вышла замуж в прошлом году в швейцарском городе Ньон.

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С годовщиной, моя любовь! Моя любовь к тебе бесконечна! За нашу счастливую жизнь,

– написала Элина.

Трогательное свадебное видео

15 мая Элина порадовала своих болельщиков радостным известием. Она сообщила о своей беременности.

Уже в октябре 2022 в семье Свитолиной будет пополнение. У Элины родится дочь.

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