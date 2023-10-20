Зірки українського спорту Світоліна, Магучіх та Харлан стали обличчям журналу Vogue Ukraine

Видатні українські спортсменки Еліна Світоліна, Ярослава Магучіх та Ольга Харлан прикрасили жовтневий номер видання Vogue Ukraine. Читачі вперше побачать зірок спорту в нових несподіваних образах.

Еліна Світоліна, Ольга Харлан та Ярослава Магучіх стали головними героїнями спортивного сезону 2023 року. Друковане видання Vogue Ukraine Edition вперше у своїй історії присвятило три обкладинки трьом зіркам українського спорту.

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Неймовірні образи зіркових українок

Попри щільний графік змагань та тренувань, спортсменки знайшли час для інтерв'ю та взяли участь у фотосесії.

Обкладинки жовтневого номера Vogue Ukraine / Vogue Ukraine

Найтитулованішу українську тенісистку Еліну Світоліну, попри її щільний графік тренувань, ми зняли в Нью-Йорку. В Європі та США сфотографували олімпійську чемпіонку з фехтування Ольгу Харлан та чинну чемпіонку світу зі стрибків у висоту Ярославу Магучіх,

– зазначили у Vogue Ukraine.

Еліна Світоліна в інтерв'ю журналу розповіла про тріумфальне повернення на корт, свій благодійний фонд, який підтримує юних обдарованих тенісистів, а також про участь у фандрейзинговій платформі United24.

Еліна Світоліна на сторінках Vogue Ukraine / Vogue Ukraine

Українська фехтувальниця Ольга Харлан на сторінках журналу розповіла про скандальну дискваліфікацію на ЧС-2023, коли вона відмовилася тиснути руку росіянці.

Ольга Харлан в новому образі / Vogue Ukraine

Чемпіонка світу Ярослава Магучіх повідомила про свої успіхи, які досягла в сезоні, а також про підготовку до Олімпіади-2024.

Ярослава Магучіх / Vogue Ukraine