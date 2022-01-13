Світоліна хоче перервати "чорну серію" з поразок: суперниці українок на Australian Open

Вже 17 січня розпочинається одним із найпрестижніших тенісних турнірів Australian Open. Українки дізнались своїх суперниць у першому колі.

Фортуна на стороні Світоліної та Костюк

Одразу чотири українські тенісистки розпочинають свій шлях із основної сітки Відкритого чемпіонату Австралії. До цієї когорти може доєднатись ще одна українка Леся Цуренко, яка вийшла у фінал кваліфікації.

До теми Українка Цуренко пробилась у фінал кваліфікації Australian Open

Еліна Світоліна та інші українські тенісистки отримали своїх суперниць у першому колі турніру. Опонентками українок стануть по дві представниці з США та Франції.

Перша ракетка України зійдеться на австралійському корті проти суперниці з Франції Фіони Ферро.

Складний жереб для Калініної та Ястремської

Світоліна лише одного разу виходила на корт проти цієї суперниці. Було це у 2021 році в 1/8 фіналу турніру у Чикаго, коли українка у двох сетах здолала Ферро. Нагадаємо, що переможнице цих змагань стала саме тенісистка з України.

19-річна киянка Марта Костюк позмагається проти ще однієї француженки Діани Паррі (WTA №117). Для дівчат це буде перша зустріч на корті.

Ангеліна Калініна та Даяна Ястремська зустрінуться з двома американками Джессікою Пегулою та Медісон Бренгл відповідно. З жеребом більше не пощастило якраз Даяні та Ангеліні. Обидві опонентки із США вважаються дуже некомфортними суперницями. Пегула та Бренгл входять у топ-60 загального рейтингу WTA – 22-го та 59-та позиції відповідно.

Ястремська вдруге зіграє проти Бренгл. Першу очну зустріч тенісистки провели у 2020 році на Відкритому чемпіонаті США. У цій грі Даяна у двох сетах поступилась суперниці.

Усі поєдинки українок у першому колі відбудуться 17 січня.

Australian Open триватиме з 17 – 30 січня в австралійському Мельбурні.