Фортуна на стороне Свитолиной и Костюк
Сразу четыре украинские теннисистки начинают свой путь с основной сетки Открытого чемпионата Австралии. К этой когорте может присоединиться еще одна украинка Леся Цуренко, которая вышла в финал квалификации.
К теме Украинка Цуренко пробилась в финал квалификации Australian Open
Элина Свитолина и другие украинские теннисистки узнали своих соперниц в первом круге турнира. Оппонентками украинок станут по две представительницы из США и Франции.
Первая ракетка Украины сойдется на австралийском корте против соперницы из Франции Фионы Ферро.
Сложный жребий для Калининой и Ястремской
19-летняя киевлянка Марта Костюк сразится против еще одной француженки Дианы Парри (WTA №117). Для девушек это будет первая встреча на корте.
Ангелина Калинина и Даяна Ястремская встретятся с двумя американками Джессикой Пегулой и Мэдисон Бренгл соответственно. Со жребием больше не повезло как раз Даяне и Ангелине. Обе оппонентки из США считаются очень некомфортными соперницами. Пегула и Бренгл входят в топ-60 общего рейтинга WTA – 22-го и 59-и позиции соответственно.
Ястремская сыграет против Бренгл. Первую очную встречу теннисистки провели в 2020 году на Открытом чемпионате США. В этой игре Даяна в двух сетах уступила сопернице.
Все поединки украинок в первом круге состоятся 17 января.