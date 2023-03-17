Вдома дістане "на горіхи": чоловік Світоліної обійняв російського тенісиста після матчу – відео

Поки Еліна Світоліна донатить на ЗСУ, її чоловік Гаель Монфіс обіймається після матчів із російськими тенісистами. Француз зіграв проти росіянина Алєксандра Шевченка.

Гаель зіграв проти російського суперника у першому колі хардового челенджера в американському Фініксі. На жаль, друга партія була за французом, але Монфіс не зміг довести поєдинок до перемоги. У підсумку – 6:4, 6:7 (2:7), 6:3, звитяга Алєксандра Шевченка, пише 24 канал.

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Світоліна не залишить це без уваги

Після чого обидва тенісисти підійшли до сітки, аби подякувати одне одному за гру. Все б нічого, якби Монфіс тепло не обійнявся з суперником, який представляє країну-терориста.

Монфіс обійняв російського тенісиста: дивіться відео

Схоже, що вдома Гаелю сильно дістанеться від дружини Еліни Світоліної, яка активно розповідає світу усю правду про повномасштабне вторгнення Росії в її рідну Україну. Окрім цього українська тенісистка готується до повернення на корт після вагітності. Тепер українка буде поєднувати теніс та материнство.

Очікується, що вже у квітні фанати побачать Еліну у WTA-турі.

Вже навіть розсекретили прізвище нового тренера Світоліної. Ним став нідерландський фахівець Рамон Слейтер, який раніше працював із Кікі Бертенс.