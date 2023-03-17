Вдома дістане "на горіхи": чоловік Світоліної обійняв російського тенісиста після матчу – відео
Поки Еліна Світоліна донатить на ЗСУ, її чоловік Гаель Монфіс обіймається після матчів із російськими тенісистами. Француз зіграв проти росіянина Алєксандра Шевченка.
Гаель зіграв проти російського суперника у першому колі хардового челенджера в американському Фініксі. На жаль, друга партія була за французом, але Монфіс не зміг довести поєдинок до перемоги. У підсумку – 6:4, 6:7 (2:7), 6:3, звитяга Алєксандра Шевченка, пише 24 канал.
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Світоліна не залишить це без уваги
Після чого обидва тенісисти підійшли до сітки, аби подякувати одне одному за гру. Все б нічого, якби Монфіс тепло не обійнявся з суперником, який представляє країну-терориста.
Монфіс обійняв російського тенісиста: дивіться відео
Схоже, що вдома Гаелю сильно дістанеться від дружини Еліни Світоліної, яка активно розповідає світу усю правду про повномасштабне вторгнення Росії в її рідну Україну. Окрім цього українська тенісистка готується до повернення на корт після вагітності. Тепер українка буде поєднувати теніс та материнство.
Очікується, що вже у квітні фанати побачать Еліну у WTA-турі.
Вже навіть розсекретили прізвище нового тренера Світоліної. Ним став нідерландський фахівець Рамон Слейтер, який раніше працював із Кікі Бертенс.
- Відзначимо, що матч Монфіса та Шевченка переривали через проливний дощ у США. Цей поєдинок був лше другим для француза у 2023 році.
- Гаель вже протягом трьох матчів не знає смаку перемог. Востаннє француз перемагав суперника ще у серпні 2022 року, коли в /16 фіналу в Монреалі переграв американця Максіма Крессі.