Вдома дістане "на горіхи": чоловік Світоліної обійняв російського тенісиста після матчу – відео

17 березня 2023, 14:10
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Поки Еліна Світоліна донатить на ЗСУ, її чоловік Гаель Монфіс обіймається після матчів із російськими тенісистами. Француз зіграв проти росіянина Алєксандра Шевченка.

Гаель зіграв проти російського суперника у першому колі хардового челенджера в американському Фініксі. На жаль, друга партія була за французом, але Монфіс не зміг довести поєдинок до перемоги. У підсумку –  6:4, 6:7 (2:7), 6:3, звитяга Алєксандра Шевченка, пише 24 канал.

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Світоліна не залишить це без уваги

Після чого обидва тенісисти підійшли до сітки, аби подякувати одне одному за гру. Все б нічого, якби Монфіс тепло не обійнявся з суперником, який представляє країну-терориста.

Монфіс обійняв російського тенісиста: дивіться відео

Схоже, що вдома Гаелю сильно дістанеться від дружини Еліни Світоліної, яка активно розповідає світу усю правду про повномасштабне вторгнення Росії в її рідну Україну. Окрім цього українська тенісистка готується до повернення на корт після вагітності. Тепер українка буде поєднувати теніс та материнство.

Очікується, що вже у квітні фанати побачать Еліну у WTA-турі.

Вже навіть розсекретили прізвище нового тренера Світоліної. Ним став нідерландський фахівець Рамон Слейтер, який раніше працював із Кікі Бертенс.

  • Відзначимо, що матч Монфіса та Шевченка переривали через проливний дощ у США. Цей поєдинок був лше другим для француза у 2023 році.
  • Гаель вже протягом трьох матчів не знає смаку перемог. Востаннє француз перемагав суперника ще у серпні 2022 року, коли в /16 фіналу в Монреалі переграв американця Максіма Крессі.
Автор: Софія Кулай