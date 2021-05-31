Рейтинг WTA: відсторонена Ястремська втрачає позиції, Світоліна зберегла 6 місце

В оновленому рейтингу WTA українські тенісистки особливо не змінили своїх позицій. Лише відсторонена від змагань через допінг Даяна Ястремська потрохи втрачає місця.

Українки тримають свої позиції

У першій трійці лідерок жодних змін не відбулось. Першою ракеткою світу залишилась австралійка Ешлі Барті. Відразу за її спиною розташовуються Наомі Осака та Сімона Халеп.

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Українські тенісистки теж не втратили своїх місць. Даяна Ястремська стала єдиною українкою, яка опустилась у рейтингу WTA на одну позицію. Тепер 21-річна одеситка посідає 38 сходинку. За травень вона втратила 5 місць у списку.

Перша ракетка України Еліна Світоліна залишилась 6-ю. Костюк у рейтингу WTA йде на 81-й позиції, Катаріна Завацька – 129, Ангеліна Калініна – 139, Леся Цуренко – 140, а Катерина Козлова – 159-та.

Якщо брати до уваги усіх світових тенісисток у топ-100, то найкращий стрибок зробила чешка Барбора Крейчикова. Вона стала переможницею турніру у Страсбурзі. Крейчикова оновила свій найкращий результат у кар'єрі – 33 місце.

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