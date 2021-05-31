Украинки держат свои позиции

В первой тройке лидеров никаких изменений не произошло. Первой ракеткой мира осталась австралийка Эшли Барти. Сразу за ее спиной располагаются Наоми Осака и Симона Халеп.

Читайте также "Мы получили огромное удовольствие на съемочной площадке": интервью о рекламной кампании FAVBET

Украинские теннисистки тоже не потеряли свои места. Даяна Ястремская стала единственной украинкой, которая опустилась в рейтинге WTA на одну позицию. Теперь 21-летняя одесситка занимает 38 место. За май она потеряла 5 мест в списке.

Первая ракетка Украины Элина Свитолина осталась 6-й. Костюк в рейтинге WTA идет на 81-й позиции, Катарина Завацкая – 129, Ангелина Калинина – 139, Леся Цуренко – 140, а Екатерина Козлова – 159-я.

Если брать во внимание всех мировых теннисисток в топ-100, то лучший прыжок сделала чешка Барбора Крейчикова. Она стала победительницей турнира в Страсбурге. Крейчикова обновила свой лучший результат в карьере – 33.

Выступления украинок на Ролан Гаррос