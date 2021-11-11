"Світло мого імені": іменитий гравець Манчестер Юнайтед написав дитячу книгу

Форвард Манчестер Юнайтед Едінсон Кавані написав дитячу книгу. Презентація відбулася у рідній країні футболіста – Уругваї.

"Послання надії"

Едінсон розповів про що його перша книжка. А називається вона – "Світло мого імені".

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Все це пов'язано з тим фактом, що мене назвали на честь дуже відомої людини Томаса Едісона. Він був генієм світового масштабу, який винайшов лампочку, і тому книга отримала свою назву. Це про цікавого і безневинного хлопчика, який відкриває для себе життя,

– сказав Кавані.

Футболіст розповів, що давно прагнув залишити слід після себе. Його книга буде посланням для дітей з бідних родин.

"Я хочу залишити щось після себе, щоб передати послання надії бідним дітям у кожній країні. Знання їхньої особистості допоможе їм безпечно слідувати життєвим шляхом", – наголосив форвард.

Кар'єра Кавані