"Послання надії"
Едінсон розповів про що його перша книжка. А називається вона – "Світло мого імені".
Варте уваги Футболіст МЮ Маркус Рашфорд отримав Орден Британської імперії
Все це пов'язано з тим фактом, що мене назвали на честь дуже відомої людини Томаса Едісона. Він був генієм світового масштабу, який винайшов лампочку, і тому книга отримала свою назву. Це про цікавого і безневинного хлопчика, який відкриває для себе життя,
– сказав Кавані.
Футболіст розповів, що давно прагнув залишити слід після себе. Його книга буде посланням для дітей з бідних родин.
"Я хочу залишити щось після себе, щоб передати послання надії бідним дітям у кожній країні. Знання їхньої особистості допоможе їм безпечно слідувати життєвим шляхом", – наголосив форвард.
Кар'єра Кавані
- Едінсон Кавані травмувався на початку сезону, тому провів восени лише вісім матчів за Манчестер Юнайтед. Футболіст забив лише один гол.
- У 2013 році Едінсон перейшов в ПСЖ з Наполі у 2013. Кавані найкращий бомбардир в історії парижан.