"Послание надежды"

Эдинсон рассказал о чем его первая книга. А называется она – "Свет моего имени".

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Все это связано с тем фактом, что меня назвали в честь очень известного человека Томаса Эдисона. Он был гением мирового масштаба, изобрел лампочку, и поэтому книга получила свое название. Это об интересном и невинном мальчике, который открывает для себя жизнь,

– сказал Кавани.

Футболист рассказал, что давно стремился оставить след после себя. Его книга будет посланием для детей из бедных семей.

"Я хочу оставить что-то после себя, чтобы передать послание надежды бедным детям в каждой стране. Осознание их личности поможет им безопасно следовать жизненному пути", – подчеркнул форвард.

Карьера Кавани