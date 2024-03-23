Поки у футболі триває міжнародна пауза, англійський Ліверпуль провів виставковий матч. Легенди мерсисайдського клубу зіграли на домашньому стадіоні "Енфілд" проти легенд Аякса, пише 24 канал.

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Мрія стала реальністю

Ця зустріч мала особливе значення, адже "червоною" командою керував відомий шведський тренер Свен-Горан Ерікссон. На початку року швед приголомшив фанатів новиною про онкозахворювання.

Ерікссон зізнався, що у нього рак останньої стадії і йому залишилось жити недовго. Крім того, Свен-Горан розповів про свою любов до Ліверпуля та пошкодував, що йому так і не вдалось покерувати "червоною" командою.

Втім, Ліверпуль вирішив потішити славетного тренера і запросив його стати наставником своїх легенд під час виставкової гри. Стадіон "Енфілд" зустрів Ерікссона оваціями, а у його команді грали такі місцеві зірки як Стівен Джеррард, Дірк Куйт, Єжи Дудек, Фернандо Торрес, Раян Бабель та інші.

Як "Енфілд" зустрів Свена-Горана Ерікссона:

Сама гра також вийшла напруженою. Після першого тайму Аякс вів у рахунку 0:2, але у другому Ліверпуль здійснив камбек, забивши чотири м'ячі. Голи за команду Ерікссона забивали Максі Родрігес, Набіль Ель-Жар, Джибріль Сіссе та Фернандо Торрес.

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Зустріч Ерікссона та Клоппа

До слова, у підтрибунному приміщенні Ерікссон тепло зустрівся із чинним коучем Ліверпуля Юргеном Клоппом. Саме німець був ініціатором запрошення Свена-Горана на тренерську лаву "червоних" на цю гру.

Відео зустрічі Клоппа та Ерікссона:

Нагадаємо, що цей сезон стане для Юргена Клоппа останнім в Ліверпулі. Його команда зберігає шанси виграти Лігу Європи, де вже дісталась чвертьфіналу, а також чемпіонат Англії. За десять турів до фінішу мерсисайдці ділять перше місце із Арсеналом, випереджаючи Манчестер Сіті на один бал.

Відеоогляд матчу легенд Ліверпуля та Аякса:

Історія успіху Ерікссона