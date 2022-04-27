Суркіси відвідали матч Динамо у Німеччині, закликавши зупинити Путіна
Джерело:сайт Динамо
Динамо 26 квітня провело благодійний матч проти дортмундської Боруссії. Кияни здобули перемогу на очах братів Суркісів.
Підтримали рідний клуб
Григорій та Ігор Суркіси відвідали благодійний поєдинок у Дортмунді. Почесний член УЄФА та президент київського клубу на трибунах відзначились плакатом із закликом до кремлівського очільника.
Читайте також Суркіси завжди були українофобами, – Маркевич про дивне рішення Динамо, яке підведе Україну
Брати Суркіси тримали плакат зі словами: "Стоп, Путін". Очільники Динамо приїхали на фарт киянам. Команда Мірчі Луческу переграла дортмундську Боруссію з рахунком 2:3.
За матч столичному клубу вдалось зібрати щонайменше 400 тисяч євро, які підуть на потреби українського народу. "Біло-сині" провели вже свій четвертий благодійний матч. У трьох із них динамівці здобули перемогу, а у грі з румунським Клужем розписали мирову.
Суркіси покинули Україну
- 26 лютого дві автівки братів Суркісів були помічені на українському кордоні з Угорщиною.
- Вони виїхали без декларування готівки на митниці, хоча на угорському митному пункті оформили в себе готівку 17,6 мільйона доларів.
- Вже у квітні Григорій Суркіс вдруге покинув Україну. Цього разу вивозив 13 незадекларованих годинників через зелений коридор. Нардеп таки виїхав за кордон, у його пресслужбі повідомили, що Суркіс поїхав на "заплановане лікування".