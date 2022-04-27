Суркіси відвідали матч Динамо у Німеччині, закликавши зупинити Путіна

Динамо 26 квітня провело благодійний матч проти дортмундської Боруссії. Кияни здобули перемогу на очах братів Суркісів.

Підтримали рідний клуб

Григорій та Ігор Суркіси відвідали благодійний поєдинок у Дортмунді. Почесний член УЄФА та президент київського клубу на трибунах відзначились плакатом із закликом до кремлівського очільника.

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Брати Суркіси тримали плакат зі словами: "Стоп, Путін". Очільники Динамо приїхали на фарт киянам. Команда Мірчі Луческу переграла дортмундську Боруссію з рахунком 2:3.

За матч столичному клубу вдалось зібрати щонайменше 400 тисяч євро, які підуть на потреби українського народу. "Біло-сині" провели вже свій четвертий благодійний матч. У трьох із них динамівці здобули перемогу, а у грі з румунським Клужем розписали мирову.

Суркіси покинули Україну