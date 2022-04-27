Поддержали родной клуб
Григорий и Игорь Суркисы посетили благотворительный поединок в Дортмунде. Почётный член УЕФА и президент киевского клуба на трибунах отметились плакатом с призывом к кремлевскому главе.
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Братья Суркисы держали плакат со словами: "Стоп, Путин". Главы Динамо приехали на фарт киевлянам. Команда Мирчи Луческу обыграла дортмундскую Боруссию со счетом 2:3.
За матч столичному клубу удалось собрать не менее 400 тысяч евро, которые пойдут на нужды украинского народа. "Бело-синие" уже провели свой четвертый благотворительный матч. В трех из них динамовцы одержали победу, а в игре с румынским Клужем расписали мировую.
Суркисы покинули Украину
- 26 февраля два автомобиля братьев Суркисов были замечены на украинской границе с Венгрией.
- Они выехали без декларирования наличных денег на таможне, хотя на венгерском таможенном пункте оформили у себя наличные деньги 17,6 миллиона долларов.
- Уже в апреле Григорий Суркис второй раз покинул Украину. На этот раз вывозил 13 незадекларированных часов через зеленый коридор. Нардеп выехал за границу, в его пресс-службе сообщили, что Суркис уехал на "запланированное лечение"