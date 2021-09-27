На початку літа 2021 року у Динамо офіційно повідомили, що продовжили контракт з Луческу до 2023 року.

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Суркіс розповів про новий контракт

Президент Динамо Суркіс заявив, що продовжив контракт з Луческу до 2024 року. Портал Transfermarkt підтверджує, що угода Луческу з Динамо чинна до 30 червня 2024 року.

Чому я з Луческу продовжив контракт до 2024 року? Дай Боже йому здоров'я. Але якщо завтра мої футболісти будуть знати, що Луческу працює останній рік, як вони будуть ставитися до роботи? Подумають, завтра прийде новий інший тренер?,

– сказав Суркіс.

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