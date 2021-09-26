Луческу продовжує дивувати УПЛ
Столичний клуб повністю домінував на футбольному полі "Арени Львів" та заслужено переміг з рахунком 0:2. Рух виглядав дуже блідо.
Детальніше про гру Динамо впевнено обіграло безпорадний Рух: відео
Віктор Циганков став автором першого голу у зустрічі, вдало реалізувавши пенальті. Цей результативний удар став для Мірчі Луческу 900-м під керівництвом клубів УПЛ. Румун зрівнявся за цим показником із Мироном Маркевичем.
- Мирон Богданович у послужному списку має більше команд – Волинь, Карпати, Кривбас, запорізький Металург, Металіст та Дніпро.
А гол Дениса Гармаша й взагалі дозволив "Містеру" стати новим рекордсменом УПЛ – 901-й гол у виконанні команд Луческу в українському чемпіонаті.
- Під керівництвом румунського спеціаліста 817 разів вражав ворота суперників донецький Шахтар та вже 84 рази це робило Динамо.
Трійку лідерів у такому рейтингу замикає Микола Павлов. Однак фахівець тотально поступається Маркевичу та Луческу – 705 матчів. У топ-5 входить Валерій Яремченко та Михайло Фоменко.