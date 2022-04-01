Суркіс прокоментував виїзд Динамо з України

Раніше журналіст Сергій Болотніков повідомив, що Динамо 1 квітня повним складом виїде з України. Він також назвав можливу мотивацію клубу.

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Він зазначив, що існує ймовірність того, що гравців хочуть вивезти для продажу. Проте сам Суркіс спростував цю заяву та пояснив виїзд футболістів за кордон.

Спеціальний дозвіл для виїзду гравців почав діяти з 1 квітня, запевняє президент Динамо.

"Ми звернулися з ініціативою проведення благодійних матчів з європейськими клубами, весь виторг від яких буде спрямована на боротьбу України з російським агресором. Є ймовірність, що у рамках цих матчів перед глядачами виступатимуть наші артисти, які зараз перебувають за кордоном. Зібрані кошти будуть відправлені до ЗСУ, на благодійні та волонтерські цілі", – зазначив Суркіс.

Також він запевнив, що жоден український гравець не буде проданий у це трансферне вікно

"Питання про переходи розглядатимуться не раніше літнього трансферного періоду. Більше того, ми й легіонерів – таких як Вербич та Кендзьора – відпустили лише на орендних правах. Усі наші футболісти, враховуючи гравців юнацької команди, підписали документ про своє повернення до країни після закінчення благодійних матчів та поєдинку Юнацької ліги УЄФА проти Спортінга відповідно", – пояснив очільник киян.

Суркіс: Готовність зіграти з нами для України висловили ПСЖ та Барселона

За його словами, залишитися за кордоном зможуть лише збірники, якщо питання їхньої підготовки до стикових матчів таким чином буде офіційно вирішено на рівні УАФ та державних відомств.

"Першими нашу ініціативу підтримали Стяуа та Легія. Стартовим, найімовірніше, стане матч у Варшаві, який відбудеться 12 квітня. До цього терміну ми будемо базуватись у Румунії. Крім того, Мальдіні підписав відповідний лист від Мілана.

Готовність зіграти з нами для України висловили ПСЖ та Барселона. Ці клуби зараз шукають вікна у своєму календарі. Мірча Луческу говорив на цю тему і з Пепом Гвардіолою. Сподіваємось, що й Ман Сіті також спробує знайти дату для проведення такої гри", – додав Суркіс.

Також на сайті Динамо з'явився перелік клубів, які зіграють проти киян у благодійних матчах.