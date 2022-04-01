Суркис прокомментировал выезд Динамо из Украины

Ранее журналист Сергей Болотников сообщил, что Динамо 1 апреля полным составом уедет из Украины. Он также назвал возможную мотивацию клуба.

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Он отметил, что есть вероятность того, что игроков хотят вывезти для продажи. Однако сам Суркис опроверг это заявление и объяснил выезд за границу.

Специальное разрешение на выезд игроков начало действовать с 1 апреля, уверяет президент Динамо.

"Мы обратились с инициативой проведения благотворительных матчей с европейскими клубами, вся выручка от которых будет направлена ​​на борьбу Украины с российским агрессором. Есть вероятность, что в рамках этих матчей перед зрителями будут выступать наши артисты, которые сейчас находятся за границей. Собранные средства будут отправлены в ВСУ, на благотворительные и волонтерские цели", – отметил Суркис.

Также он заверил, что ни один украинский игрок не будет продан в это окно трансфера.

"Вопрос о переходах будет рассматриваться не раньше летнего трансферного периода. Более того, мы и легионеров – таких, как Вербич и Кендзера – отпустили только на арендные права. Все наши футболисты, учитывая игроков юношеской команды, подписали документ о своем возвращении в страну после окончания благотворительных матчей и поединка Юношеской лиги УЕФА против Спортинга соответственно", – объяснил глава киевлян.

Суркис: Готовность сыграть с нами для Украины выразили ПСЖ и Барселона

По его словам, остаться за границей смогут только сборники, если вопросы их подготовки к стыковым матчам таким образом будут официально решены на уровне УАФ и государственных ведомств.

"Первыми нашу инициативу поддержали Стяуа и Легия. Стартовым, вероятнее всего, станет матч в Варшаве, который состоится 12 апреля. До этого срока мы будем базироваться в Румынии. Кроме того, Мальдини подписал соответствующее письмо от Милана.

Готовность сыграть с нами для Украины выразили ПСЖ и Барселона. Эти клубы сейчас ищут окна в своем календаре. Мирча Луческу говорил на эту тему и с Пепом Гвардиолой. Надеемся, что и Ман Сити тоже попытается найти дату для проведения такой игры", – добавил Суркис.

Также на сайте Динамо появился список клубов, сыграют против киевлян в благотворительных матчах.