Футбольний експерт Михайло Співаковський виділив унікального гравця у складі київського "Динамо". Ним виявився не автор двох голів у ворота "Зорі" Циганков, а півзахисник киян Віталій Буяльський.

Ведучий "ТаТоТаке" Михайло Співаковський прокоментував матч "Динамо" – "Зоря".

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Кращий за Циганкова

За словами експерта, коли робиться скаутинг, то виділяються два терміни – горизонтальний інсайд і вертикальний.

Прикладом горизонтального він назвав гравця "Шахтаря" Марлоса. Він відкривається між лініями, обігрує суперників поперек поля, знаходить момент і б'є. Так робить також півзахисник "Дніпра-1" Сергій Булеца.

У грі киян Співаковський виділяє Буяльського. Він грає, як зразковий вертикальний інсайд. Стилем схожий до Де Брюйне. Це людина, яка отримує м'яч і атакує з глибини між захисниками.

Такий стиль є рідкісним серед футболістів середньої лінії. Тим більше, що половину кар'єри провів поруч зі досвідченим Сидорчуком,

– заявив журналіст.

Кар'єра Буяльського у "Динамо"