"Український Де Брюйне": експерт Співаковський назвав унікального гравця "Динамо"
Футбольний експерт Михайло Співаковський виділив унікального гравця у складі київського "Динамо". Ним виявився не автор двох голів у ворота "Зорі" Циганков, а півзахисник киян Віталій Буяльський.
Ведучий "ТаТоТаке" Михайло Співаковський прокоментував матч "Динамо" – "Зоря".
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Кращий за Циганкова
За словами експерта, коли робиться скаутинг, то виділяються два терміни – горизонтальний інсайд і вертикальний.
Прикладом горизонтального він назвав гравця "Шахтаря" Марлоса. Він відкривається між лініями, обігрує суперників поперек поля, знаходить момент і б'є. Так робить також півзахисник "Дніпра-1" Сергій Булеца.
У грі киян Співаковський виділяє Буяльського. Він грає, як зразковий вертикальний інсайд. Стилем схожий до Де Брюйне. Це людина, яка отримує м'яч і атакує з глибини між захисниками.
Такий стиль є рідкісним серед футболістів середньої лінії. Тим більше, що половину кар'єри провів поруч зі досвідченим Сидорчуком,
– заявив журналіст.
Кар'єра Буяльського у "Динамо"
- У 16-річному віці футболіста запросили у київський клуб. За основний склад київського "Динамо" дебютував у вересні 2011 року, вийшовши на заміну в матчі 1/16 Кубка України проти кременчуцького "Кременя".
- Виступав за молодіжний склад киян та був її капітаном.
- У чемпіонаті дебютував у травні 2013 року у матчі проти "Металурга" із Запоріжжя. У липні того ж року був відданий в оренду до кінця року в ужгородську "Говерлу".
- Згодом повернувся та у лютому 2015 року в матчі-відповіді 1/16 фіналу Ліги Європи проти французького "Генгаму" забив дебютний гол в офіційних матчах за киян.