"Динамо" в липні поверне у склад легенду клубу
Футбольний півзахисник "Динамо" Денис Гармаш, який виступає на правах оренди в турецькому "Різеспорі", повернеться до київського клубу.
Турецький клуб не має наміру продовжувати оренду українського хавбека. Про це повідомляє Telegram-канал "Динамо" Київ Inside.
Читайте також Гармаш – як вірус, Суркіс не знайшов від нього вакцини: Морозюк про стосунки із одноклубником
"За Гармашем скучили? А він повертається в липні, в міжсезоння. Оренду турки продовжувати не мають наміру", – йдеться в повідомленні.
Гармаш перейшов у "Різеспор" минулої зими на правах оренди. Всього українець провів за турецький клуб 8 матчів у всіх турнірах, де забив два м'ячі.
Кар'єра Дениса Грамаша у "Динамо"
- Денис Гармаш перебував у структурі київського "Динамо" з 2007 року, а у вищій лізі чемпіонату України дебютував 31 серпня 2009 року.
- За команду півзахисник зіграв 284 матчі в усіх офіційних турнірах (184 – у чемпіонаті України, 68 – у єврокубках, 26 – у Кубку України та 6 – у Суперкубку).
- У поточному сезоні Гармаш провів 20 матчів у складі киян, на його рахунку один гол і дві результативні передачі.
Вибір редакції