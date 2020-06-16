Футбольний півзахисник "Динамо" Денис Гармаш, який виступає на правах оренди в турецькому "Різеспорі", повернеться до київського клубу.

Турецький клуб не має наміру продовжувати оренду українського хавбека. Про це повідомляє Telegram-канал "Динамо" Київ Inside.

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"За Гармашем скучили? А він повертається в липні, в міжсезоння. Оренду турки продовжувати не мають наміру", – йдеться в повідомленні.

Гармаш перейшов у "Різеспор" минулої зими на правах оренди. Всього українець провів за турецький клуб 8 матчів у всіх турнірах, де забив два м'ячі.

Кар'єра Дениса Грамаша у "Динамо"