11 червня на зустрічі ПФЛ клуби Першої ліги проголосували за відновлення сезону 2019/20. На користь цього рішення проголосували 11 клубів.

Чемпіонат Першої ліги продовжиться найближчим часом. Про це повідомив на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook президент УАФ Андрій Павелко.

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За виступили "Металіст-1925", "Рух", "Оболонь-Бровар", "Інгулець", "Прикарпаття", "Агробізнес", "Кремінь", "Гірник-Спорт", "Минай", "Металург З" і "Черкащина".

виступили "Металіст-1925", "Рух", "Оболонь-Бровар", "Інгулець", "Прикарпаття", "Агробізнес", "Кремінь", "Гірник-Спорт", "Минай", "Металург З" і "Черкащина". Проти проголосували "Миколаїв", "Чорноморець", "Авангард" і "Балкани".

проголосували "Миколаїв", "Чорноморець", "Авангард" і "Балкани". Тільки "Волинь" утрималася.

Згідно з прийнятими рішеннями, чемпіонат має відновитися 23 червня, а завершиться – в серпні. Сезон в Першій лізі буде дограний за регламентом.

Перша ліга з нового сезону буде розширена до 18 клубів. Три клуби піднімуться в УПЛ, звідки знизиться одна команда. Крім того, 4 команди вийдуть з Другої ліги в Першу.

Перехідні матчі плей-офф за право грати у Першій лізі відбудуться в серпні. У них візьме участь 15-та і 16 команди Першої ліги, які зіграють проти команд, що фінішували на третіх місцях в групах Другої ліги ( "Верес" Рівне і "Альянс" Липова Долина).

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Клуби проти відновлення сезону

Раніше вісім клубів звернулися до керівництва ПФЛ з проханням не проводити в п'ятницю, 5 червня, засідання Ради ліг, на якому організатори Першої та Другої ліг планують влаштувати переголосування щодо формату догравання Першої ліги 2019/20. Цими клубами є "Минай", "Авангард", "Гірник-Спорт", "Чорноморець", "Прикарпаття", "Миколаїв", "Кремінь" і "Балкани". Вони направили в ПФЛ листи із закликом завершити нинішній сезон достроково.

Клуби пропонують достроково завершити чемпіонат і затвердити початок нового – 2020/21. Також додамо, що в листах, направлених в ПФЛ "Миколаєвом" і "Гірник-Спортом", є загрози бойкотувати засідання Ради ліг, якщо позицію клубів не почують.

Засідання Ради ліг було заплановано на 5 червня близько 11 години за київським часом.

Саме ці вісім клубів голосували проти відновлення сезону на засіданні від 21 травня. Потім стало відомо, що в листі-опитувальнику, направленому ПФЛ клубам з метою визначити оптимальний варіант продовження сезону, "Минай" разом з "Рухом", "Інгульцем", "Металістом 1925", "Черкащиною", "Агробізнесом, "Металургом" і "Оболонь-Бровар" голосував за продовження сезону за регламентом.

Хто зараз виходить в УПЛ

У новому сезоні українська Прем'єр-ліга (УПЛ) має складатися з 14 команд. Таким чином, з Першої ліги "піднімуться" аж три команди, а з УПЛ вилетить у нижчу лігу – одна.

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Лідером першої ліги є львівський "Рух". На другій сходинці "Волинь" з Луцька.

На цей момент найскладнішим є розв'язання питання з третім місцем у Першій лізі. "Минай", "Інгулець", "Оболонь-Бровар" та "Агробізнес" набрали по 37 очок.

За додатковими показниками на третій сходинці "Минай", однак в "Інгульці" переконані, що на цій сходинці повинен бути їх клуб.