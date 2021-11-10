Супряга і росіянин: Шевченко хоче підписати ще двох футболістів у Дженоа

Новоспечений тренер Дженоа Андрій Шевченко, як очікується, розраховує на дуже активну роботу клубу на січневому трансферному ринку. Наставник хоче підписати українських футболістів та одного росіянина.

За інформацією джерела, Шевченко розраховує отримати у Дженоа форварда Динамо Владислава Супрягу, а також хавбека Аталанти та збірної Росії Олексія Міранчука.

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Крім них, Шевченко хотів би бачити серед своїх підопічних у Дженоа Віталія Миколенка та Олександра Зінченка, з якими мав досвід співпраці у національній збірній України.

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