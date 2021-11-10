Супряга і росіянин: Шевченко хоче підписати ще двох футболістів у Дженоа
10 листопада 2021 , 07:50Читать новость на русском
Джерело:FantaMaster
Новоспечений тренер Дженоа Андрій Шевченко, як очікується, розраховує на дуже активну роботу клубу на січневому трансферному ринку. Наставник хоче підписати українських футболістів та одного росіянина.
За інформацією джерела, Шевченко розраховує отримати у Дженоа форварда Динамо Владислава Супрягу, а також хавбека Аталанти та збірної Росії Олексія Міранчука.
До слова Шевченко розпочав роботу в Дженоа: відео з першого тренування
Крім них, Шевченко хотів би бачити серед своїх підопічних у Дженоа Віталія Миколенка та Олександра Зінченка, з якими мав досвід співпраці у національній збірній України.
Шевченко очолив Дженоа: коротко
- 45-річний український тренер 7 листопада офіційно очолив Дженоа. Шевченко вперше в кар'єрі очолив клуб. До того тренер 5 років працював на чолі збірної України.
- Шевченко став тільки другим українським фахівцем, який очолив команду з топ-5 найсильніших ліг Європи. Першим був Віктор Скрипник, який очолював німецький Вердер.
- Тренер дебютує на чолі Дженоа 21 листопада домашнім матчем проти римської Роми Жозе Моурінью.