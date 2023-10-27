Зайва вага в минулому: форвард Динамо набрав чудову форму, тренуючись з екстренером Зеленського

Владислав Супряга після яскравого старту своєї професійної кар'єри не зміг утриматися на високому рівні. Окрім спаду результативності, яка спіткала форварда, він також мав безліч травм, що заважали йому реалізувати свій потенціал.

Через сукупність факторів так вийшло, що перспективний український форвард майже повністю втратив 2 роки кар'єри. На дорослому рівні за клуб в офіційному матчі він грав востаннє ще в лютому 2022 року, коли перебував в оренді у складі Сампдорії.

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Супряга набрав чудову форму та готовий повернутися у великий футбол

Той матч так і став єдиним для Супряги в Серії А. Після цього він здебільшого лікувався від травм, а також встиг потрапити у серйозну ДТП. Коли ж відновлювався, то грав лише у матчах молодіжної збірної України та товариських зустрічах Динамо, після чого знову потрапляв у лазарет. Як наслідок, у форварда з'явилися проблеми з зайвою вагою.

Але 13 вересня київське Динамо несподівано дозаявило гравця, про якого вже почали забувати, на сезон в УПЛ-2023/2024. Футболіст після цього ще не потрапляв до заявки першої команди, а тренувався з командою Динамо U-19.

У мережі з'явилося відео, яке підтверджує, що форвард позбувся проблем із зайвою вагою та набрав неймовірну фізичну форму. Владислав Супряга останнім часом займався в тренажерному залі під керівництвом Вадима Данильченка, який є колишнім персональним тренером Президента України Володимира Зеленського.

Дивіться відео з тренуванням Владислава Супряги

Судячи з побаченого, можна сподіватися, що форвард киян все ж таки зможе повернутися у футбол. Головне, щоб не підводило здоров'я, а його фізична форма вже зараз дасть фору більшості футболістів, які перебувають у постійному ігровому тонусі.

. Наступний матч Динамо Київ зіграє 28 жовтня на виїзді проти Колоса. Початок матчу о 15:00.