Супряга дебютував за Сампдорію 6 лютого в матчі проти Сассуоло. Форвард потрапив в заявку на матч, але розпочав гру на лаві для запасних, пише 24 канал

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Вийти на поле йому допоміг випадок – Габб'ядіні отримав ушкодження і був змушений покинути поле на 36-й хвилині. Його і замінив Супряга. на той час рахунок був 2:0 на користь Супряги.

Але вразити тренера Марко Джампаоло Супрязі не вдалося. І у другому таймі на 59-й хвилині українця замінили на захисника Антоніо Конте.

Ця заміна дала результат. Вже на 63-й хвилині Конті відзначився голом після навісу зі штрафного.