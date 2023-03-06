Форвард київського Динамо Владислав Супряга став жертвою дорожньо-транспортної пригоди. Український футболіст переживає "чорну смугу" у своєму житті.
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Складний період Супряги
Столичний колектив і так переживаю нестачу форвардів, до всього щастя Владислав Супряга був відсутнім в заявці київського Динамо на сенсаційно програний матч Інгульцю (2:0) в рамках 16-го туру УПЛ. Український нападник не зміг взяти участь не через свою не найкращу фізичну форму, рішення взагалі не стояло за головним тренером киян Мірчою Луческу. На відсутність Супряги на матчі повпливала не футбольна подія.
Історія досить несподівана. Напередодні матчу з Інгульцем Влад Супряга потрапив у ДТП. Кажуть, десь на Столичному шосе, хоча це не точно. ДТП була точно. Важливо, що сам футболіст не постраждав, хоча машина постраждала конкретно. Тепер замість конкуренції Раміресу повинен ремонтувати свою іномарку преміум-класу. Поворот не туди,
– розповів Михайло Співаковський.
Кар'єра нерозкритого таланта
- Розпочав свій шлях Владислав у рядах Дніпра, проте заявити про себе йому вдалось у складі СК Дніпро-1. Тоді юним форвардом зацікавилась низка європейських клубів, та головними претендентами на нападника були Динамо та Аякс. Супряга вибрав київський колектив, оскільки його дівчина не бажала, аби юний Владислав переїжджав закордон.
- В столичному колективі Супрязі відверто не пішло. За весь період перебування у складі киян Владислав забив тільки два гола. Логічно, що нападника вирішили віддати в оренду. Спершу Супряга відправився у Дніпро-1, де за таку саму зіграну кількість матчів, як і у Динамо (25) зміг забити 14 голів (в тому числі Владислав відзначився у хет-триком у ворота "біло-синіх").
- Здавалося, що Динамо просто колектив, який не підходить Супрязі. Владислав перейшов на правах оренди в італійську Сампдорію, яка бачила перспективу футболіста, проте в стані іноземної команди Супряга провів тільки один неповний матч.
- Останній свій гол у офіційних матчах Супряга забивав у вересні 2020-го року в кваліфікаційному матчі до ЛЧ проти Гента. Першу частину поточного сезону УПЛ Владислав пропустив через травму.
- З позитиву, Супряга вигравав чемпіонат світу зі збірної України U-20. До того ж, Владислав у фінальному поєдинку відзначився дублем. Також з нагород у активі Супряги Кубок України, Суперкубок України, та чемпіонство УПЛ.