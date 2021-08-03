Прохання сина та останній шанс на медаль Олімпіади: суперниця Черкасової у боротьбі за "бронзу"
Джерело:24 канал
Українська борчиня Алла Черкасова 3 серпня буде боротись за "бронзу" у Токіо. Олімпіада-2020 – останній шанс у кар'єрі спортсменки здобути олімпійську нагороду.
Суперниця українки у бронзовому фіналі
Найдосвідченіша українська борчиня на Олімпіаді-2020 у Токіо Алла Черкасова спробує полетіти з Токіо не з порожніми руками. Спортсменка буде боротись за третє місце у ваговій категорії до 68 кілограмів.
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32-річна представниця Львівської області у сутичці за "бронзу" зустрінеться із японкою Сарою Досьо. Суперниця українки – олімпійська чемпіонка Олімпіади-2016 у Ріо-де-Жанейро. 26-річна японка – призерка чемпіонату світу, дворазова володарка Кубка світу та чемпіонка Азії.Борчині вийдуть на килим о 14:55 за київським часом.
"Син у мене просив медаль"
Для Черкасової Олімпіада-2020 буде останньою у кар'єрі. Перед українкою стоїть величезна відповідальність. Ще до поїздки у Токіо син борчині попросив привезти з Японії нагороду. Тому Алла має додаткову мотивацію для перемоги у бронзовому фіналі.
Син у мене просив медаль і я готова зробити все, щоб її привезти. Це моя остання Олімпіада – останній шанс здійснити мрію,
– зізналась Черкасова ще перед півфіналом.
Шлях на Олімпіаді-2020
- Перших дві сутички Алла завершила у феєричному стилі. Вона не дала жодних шансів суперницям. У першому поєдинку Черкасова здолала представницю Польщі Агнєшку Вєщек-Кордус (11:0). А вже у чвертьфіналі перемогла німкеню Анну Кармен Шель (6:0).
- У півфіналі переможний шлях борчині з України зупинила чемпіонка світу з США Таміра Менса-Сток. Вона у спекотній боротьбі перемогла Аллу (4:10).